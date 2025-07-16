Определение Что такое подтверждение блока? Вкратце, при торговле любой цифровой валютой данные о транзакции упаковываются в "блок данных", также известный как "блок". После того как этот блок передаетОпределение Что такое подтверждение блока? Вкратце, при торговле любой цифровой валютой данные о транзакции упаковываются в "блок данных", также известный как "блок". После того как этот блок передает
Как проверить количество [Подтверждений блока] на MEXC

16 июля 2025 г.MEXC
0m
Определение


Что такое подтверждение блока?


Вкратце, при торговле любой цифровой валютой данные о транзакции упаковываются в "блок данных", также известный как "блок". После того как этот блок передается в основную цепочку, происходит предварительное подтверждение транзакции. Этот процесс подтверждения называется "подтверждением блока".

Что означает количество подтверждений блока?


Каждый раз, когда блок передается в основную цепь, данные транзакции подтверждаются один раз. Количество подтверждений блока означает количество раз, когда данные транзакции были подтверждены.

Например,
Известно, что блок, содержащий данные о транзакциях в цифровой валюте, наследует информацию предыдущего блока. Следовательно, каждый подтвержденный блок также наследует информацию предыдущего блока, и последующие блоки также должны наследовать содержимое предыдущего блока. Как правило, следующий за блоком 1 блок называется блоком 2, за ним следует блок 3 и т.д. Весь процесс подтверждения называется "подтверждением блока", а количество подтвержденных блоков - "количеством подтверждений блока". Только когда все блоки подтверждены, транзакция может быть завершена. Как правило, более высокий "номер подтверждения блока" снижает вероятность фальсификации данных и повышает уровень их безопасности.

Как проверить количество подтверждений блока на сайте MEXC?


Если вы хотите проверить количество подтверждений блока для конкретного криптовалютного депозита, вы можете выполнить следующие действия на главной странице официального сайта:

Шаг 1: Нажмите на [Кошелек], а затем на [Обзор активов], чтобы перейти на страницу обзора активов MEXC.


Шаг 2: Нажмите [Депозит], чтобы перейти на страницу депозита MEXC.



Шаг 3: Нажмите [Сеть] и выберите нужную криптовалюту, чтобы получить доступ к соответствующей информации, например "Ожидаемое поступление", для справки.



Примечание:
Для внесения или перевода USDT в сети ERC20 требуется подтверждение 96 блоков, т.е. 96 сетевых подтверждений.


Как проверить количество [Подтверждений блока] в приложении MEXC?


Шаг 1: Нажмите [Кошелек], чтобы перейти на страницу [Обзор активов].



Шаг 2: Нажмите [Депозит], чтобы перейти на страницу депозита MEXC.



Шаг 3: В строке поиска найдите криптовалюту, которую вы часто пополняете, например USDT.



Шаг 4: Выберите предпочтительную сеть депозита, которую вы часто используете, например ERC20.



Здесь на правом изображении можно увидеть соответствующее количество подтверждений блока (отображаемое здесь как "подтверждения сети").

Примечание:
Для депозита или перевода USDT в сети ERC20 требуется подтверждение 96 блоков, т.е. 96 сетевых подтверждений.

