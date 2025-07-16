Как проверить количество [Подтверждений блока] на MEXC













Вкратце, при торговле любой цифровой валютой данные о транзакции упаковываются в "блок данных", также известный как "блок". После того как этот блок передается в основную цепочку, происходит предварительное подтверждение транзакции. Этот процесс подтверждения называется "подтверждением блока".









Каждый раз, когда блок передается в основную цепь, данные транзакции подтверждаются один раз. Количество подтверждений блока означает количество раз, когда данные транзакции были подтверждены.





Известно, что блок, содержащий данные о транзакциях в цифровой валюте, наследует информацию предыдущего блока. Следовательно, каждый подтвержденный блок также наследует информацию предыдущего блока, и последующие блоки также должны наследовать содержимое предыдущего блока. Как правило, следующий за блоком 1 блок называется блоком 2, за ним следует блок 3 и т.д. Весь процесс подтверждения называется "подтверждением блока", а количество подтвержденных блоков - "количеством подтверждений блока". Только когда все блоки подтверждены, транзакция может быть завершена. Как правило, более высокий "номер подтверждения блока" снижает вероятность фальсификации данных и повышает уровень их безопасности.









Если вы хотите проверить количество подтверждений блока для конкретного криптовалютного депозита, вы можете выполнить следующие действия на главной странице официального сайта:

























Для внесения или перевода USDT в сети ERC20 требуется подтверждение 96 блоков, т.е. 96 сетевых подтверждений.













































Здесь на правом изображении можно увидеть соответствующее количество подтверждений блока (отображаемое здесь как "подтверждения сети").





