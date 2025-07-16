Распространенные мошенничества в децентрализованных финансах (DeFi)









DeFi, что означает «децентрализованные финансы», имеет два основных столпа: стабильные монеты, представленные биткойнами и эфириумом, и смарт-контракты, которые позволяют торговать, брать взаймы и инвестировать.





Природа DeFi — это открытое и нерегулируемое пространство, как правило, без хорошего способа вернуть средства или привлечь к ответственности правонарушителей. Мы можем значительно снизить риск быть обманутыми, научившись выявлять мошенников.









Для подавляющего большинства проектов цифровых активов может не быть никаких инноваций. Поэтому при оценке проекта можно учитывать, приносит ли он новые идеи и является ли он инновационным. Есть ли у него преимущество перед конкурентами? Содержит ли проект уникальное ценностное предложение? Эти вопросы просты, но могут помочь отличить законные проекты от мошенничества.









Кодировщики имеют неотъемлемое преимущество в оценке обоснованности проектов. Если другие заинтересованы в проекте, они могут сами просмотреть код, чтобы определить, есть ли какие-либо злонамерения.

Кроме того, вы также можете изучить деятельность по развитию проекта. Обновляют ли разработчики код? Хотя код можно подделать, он все равно может отражать намерения разработчика, по которым можно судить о том, действительно ли он занимается исследованиями и разработками или просто пытается быстро собрать деньги.









Смарт-контракты и DeFi необходимо регулярно проверять, чтобы обеспечить безопасность кода. Хотя сторонний аудит является важной частью разработки смарт-контрактов, многие разработчики по-прежнему развертывают код без какого-либо аудита, что приводит к значительному увеличению рисков использования смарт-контрактов для пользователей.





Следует отметить, что стоимость аудиторских услуг относительно высока. Легальные проекты обычно имеют возможность нести расходы на аудит, но мошеннические проекты, естественно, не будут оплачивать эти расходы. Однако прохождение аудита не означает абсолютной безопасности для проекта. Аудит — это необходимое средство, а не разовое решение. Нужно всегда помнить о рисках внесения средств в смарт-контракты.









Существуют значительные потенциальные риски, связанные с анонимными проектными группами. Даже если будет доказано, что они являются мошеннической группой, их трудно привлечь к ответственности. Инструменты сетевого анализа могут помочь избежать мошенничества, и если личность основателя поддается проверке, проект становится более надежным. Однако проекты, возглавляемые анонимными командами, не обязательно являются мошенническими, и многие законные проекты являются работой анонимных команд. Однако при оценке рисков проекта необходимо учитывать потенциальные риски, связанные с анонимными командами. Может быть сложно привлечь анонимных учредителей к ответственности за незаконное поведение.









Распределение токенов является ключевым фактором, который следует учитывать при исследовании проектов DeFi. Одним из незаконных способов получения прибыли недобросовестными разработчиками является манипулирование ценой токенов. Они достигают этого, удерживая большое количество токенов. Затем они продают их на рынке, когда цена растет. Хотя некоторые могут подумать, что команда основателей, владеющая большой долей токенов, не представляет риска, это может привести к ряду проблем.





Также необходимо учитывать способы выпуска токенов. Проводит ли проект эксклюзивную предпродажу, позволяющую инсайдерам накопить большое количество токенов, прежде чем продвигать их в социальных сетях? Существует ли первичное предложение токенов (ICO) или первичное предложение обмена (IEO), поддерживаемое платформой обмена криптовалютой? Существуют ли аирдропы, которые создают значительное давление со стороны продавцов?









Майнинг ликвидности — это новый метод запуска токенов DeFi. Это относится к пользователям, блокирующим средства в смарт-контрактах и получающим в качестве вознаграждения часть недавно отчеканенных токенов. Однако не следует игнорировать его риски. Некоторые проекты напрямую вводят заблокированные средства в пулы ликвидности, в то время как другие используют более сложные методы майнинга или проводят крупномасштабный предварительный майнинг.





Кроме того, новые шиткойны обычно первыми указываются в системах Automated Market Maker (AMM), таких как Uniswap или Sushiswap. Даже если команда проекта введет сильную ликвидность в рыночные торговые пары в системе AMM на начальном этапе, они могут вывести токены и продать их на рынке в любое время позже. Это приведет к тому, что цена токена рухнет и упадет почти до нуля. У розничных инвесторов почти не будет возможности продать свои токены.









Кроме того, мы рекомендуем вам не давать смарт-контрактам неограниченную авторизацию. Предоставление неограниченного разрешения на использование разрешенных активов в вашем кошельке обычно опасно, потому что вредоносные смарт-контракты могут использовать это, чтобы тратить средства в вашем кошельке.



