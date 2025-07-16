Bluwhale Network (BLUAI) – это инновационный проект, сочетающий в себе ИИ и технологию блокчейн, призванный обеспечить пользователям больший контроль над их личными данными. Платформа работает в деценBluwhale Network (BLUAI) – это инновационный проект, сочетающий в себе ИИ и технологию блокчейн, призванный обеспечить пользователям больший контроль над их личными данными. Платформа работает в децен
Bluwhale Network (BLUAI): Интеграция ИИ и блокчейна, расширяющая возможности персональных данных пользователей

16 июля 2025 г.MEXC
Bluwhale Network (BLUAI) – это инновационный проект, сочетающий в себе ИИ и технологию блокчейн, призванный обеспечить пользователям больший контроль над их личными данными. Платформа работает в децентрализованном режиме, позволяя участникам управлять своей информацией и получать вознаграждения в рамках экосистемы. В рамках усилий по расширению пользовательской базы Bluwhale Network проводит событие аирдропа, предлагая участникам заработать токены BLUAI и присоединиться к растущему сообществу.

1. Основные характеристики Bluwhale Network (BLUAI)


1.1 Децентрализованное управление данными
Bluwhale Network предоставляет пользователям полный контроль над их личными данными. В отличие от традиционных платформ, таких как Facebook и Amazon, которые часто собирают и монетизируют данные пользователей, Bluwhale Network использует децентрализованную модель, которая возвращает право собственности на данные пользователям. Участники могут сами решать, с кем делиться своими данными, зарабатывая при этом токены BLUAI в качестве вознаграждения за свое участие.

1.2 Поддержка мультичейн
Bluwhale Network работает на основе мультичейн архитектуры, облегчающей взаимодействие данных между различными блокчейнами. Такая конструкция не только повышает гибкость платформы, но и улучшает совместимость различных блокчейн-приложений, расширяя тем самым функциональность и потенциал экосистемы.

1.3 Интеллектуальная система вознаграждений
Система вознаграждений Bluwhale Network основана на интеллектуальном механизме. Пользователи могут зарабатывать баллы BLUAI, выполняя такие задания, как ежедневная регистрация, обмен статьями и привлечение друзей. По мере накопления баллов пользователи получают доступ к более значительным вознаграждениям в виде токенов BLUAI, создавая стимулирующую среду, которая поощряет постоянное участие.

1.4 Технология доказательства нулевого знания (Zero-Knowledge Proof, ZKP)
Чтобы обеспечить безопасность и конфиденциальность пользовательских данных, Bluwhale Network использует технологию доказательства нулевого знания. Это позволяет пользователям безопасно делиться выбранными данными, не раскрывая своей личности. Эта передовая технология значительно расширяет возможности платформы по защите конфиденциальности, обеспечивая пользователям спокойствие при взаимодействии внутри экосистемы.

2. Событие аирдропа Bluwhale Network (BLUAI)


Bluwhale Network регулярно устраивает события аирдропа, направленные на стимулирование участия сообщества и повышение узнаваемости проекта. В ходе этих аирдропов пользователи могут заработать токены BLUAI, что способствует дальнейшему росту платформы и вовлечению пользователей. Пользователи могут участвовать в событиях с вознаграждением за депозит/торговлю BLUAI как на платформе BLUAI, так и на официальном веб-сайте MEXC. Выполняя задания, пользователи могут зарабатывать очки рейтинга BLUAI и получать щедрые вознаграждения.
Всего за несколько простых шагов пользователи не только вносят свой вклад в развитие проекта, но и получают возможность заработать солидные вознаграждения в виде аирдропа.

3. Токеномика BLUAI


Токеномика Bluwhale Network призвана обеспечить долгосрочную устойчивость проекта. Общий объем предложения токенов BLUAI составляет 10 миллиардов, со следующей структурой распределения:

  • Поддержка нодов: 25% (Для поддержки работы нодов, обеспечения децентрализации и безопасности сети)
  • Команда: 21% (Обеспечение финансирования команды разработчиков проекта для стимулирования прогресса проекта)
  • Инвесторы: 20% (Поддержка инвесторов и предоставление необходимого капитала для проекта)
  • DAO/Маркетинг: 18% (Для стимулирования сообщества и маркетинговых усилий)
  • Аирдропы: 6% (Поощрение пользователей сообщества и стимулирование более активного участия в экосистеме)
  • Поддержка ликвидности рынка: 2% (Обеспечение ликвидности рынка)
  • KOL (Key Opinion Leaders): 1%(Предоставление вознаграждения влиятельным лицам за продвижение проекта)

Токены BLUAI можно использовать не только для транзакций внутри платформы, но и для стейкинга или управления нодами, чтобы участвовать в обслуживании сети и получать соответствующее вознаграждение.

4. Команда и поддержка Bluwhale Network


Успех Bluwhale Network обусловлен сильной технической командой. Члены команды обладают обширным опытом в области искусственного интеллекта и блокчейна и имеют широкую отраслевую специализацию. Например, Хань Цзинь, генеральный директор и соучредитель команды, получил образование в Калифорнийском университете в Беркли и работал с несколькими компаниями из списка Fortune 500, участвуя в разработке множества проектов, связанных с блокчейном и искусственным интеллектом. Кроме того, Bluwhale Network получила поддержку от нескольких стратегических инвесторов и партнеров, включая финансирование от таких известных организаций, как SBI Ven Capital, Cardano и Animoca Brands Japan.

5. Перспективы проекта и будущий потенциал


С наступлением эры Web3 Bluwhale Network демонстрирует огромный потенциал роста. Помимо защиты персональных данных и механизмов вознаграждения, Bluwhale Network планирует расширить свою экосистему, чтобы охватить различные области, такие как игры, DeFi и социальные сети. Платформа, благодаря своей интеллектуальной системе вознаграждений и передовым технологиям искусственного интеллекта, стремится помочь пользователям использовать больше возможностей и ценностей в децентрализованном мире. Bluwhale Network постепенно создает кросс-платформенную и кросс-прикладную экосистему данных, позволяющую пользователям легко и безопасно переключаться между различными децентрализованными приложениями (dApps), не беспокоясь о проблемах конфиденциальности данных. В будущем Bluwhale Network стремится стать ключевой платформой в эпоху Web3, способствуя справедливому обмену и инновационному развитию данных.

6. Заключение


Bluwhale Network (BLUAI) – это проект с разрушительным потенциалом, сочетающий в себе искусственный интеллект и технологию блокчейн для защиты конфиденциальности пользователей и обеспечивающий устойчивые преимущества для членов сообщества благодаря уникальной системе вознаграждений. По мере проведения события аирдропа все больше пользователей получат возможность присоединиться к этой децентрализованной экосистеме и получить дивиденды от экономики данных. Если вы интересуетесь тенденциями развития блокчейна и искусственного интеллекта, Bluwhale Network, несомненно, является проектом, за которым стоит следить и в котором стоит участвовать.

Присоединяйтесь к MEXC прямо сейчас, получайте аирдропы BLUAI и выходите вперед в гонке за прибылью!

Отказ от ответственности: Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


