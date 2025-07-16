Анализ Kinto: Блокчейн-новатор, меняющий финансовую инфраструктуру





Kinto – это блокчейн-платформа 2 уровня, построенная на Ethereum, предназначенная для соединения традиционных финансовых учреждений и реальных активов через децентрализованные финансы (DeFi). Проект нацелен на разработку полностью соответствующей стандартам по противодействию отмыванию денег (AML) сети 2 уровня, что позволяет регулируемым финансовым учреждениям беспрепятственно интегрироваться в блокчейн-экосистему.





В феврале 2025 года Kinto получил значительное подкрепление, когда филиал Brevan Howard в Абу-Даби, глобальная инвестиционная компания, вложил 20 миллионов долларов. Эта важная инвестиция подчеркивает растущую уверенность традиционного финансового капитала в области DeFi и потенциал Kinto в установлении связи между традиционными финансами и блокчейн-технологиями.









Блокчейн-технология обладает потенциалом совершать революцию в финансовой индустрии благодаря своей децентрализованной архитектуре, некастодиальной природе и способности исключать посредников. Эти характеристики могут создать более эффективную, прозрачную и экономически эффективную финансовую инфраструктуру. Однако индустрия также сталкивается с серьезными проблемами, включая рост мошеннических проектов, эксплуатацию уязвимостей смарт-контрактов и постоянные риски безопасности, подрывающие стабильность экосистемы.





Kinto решает эти проблемы напрямую, предлагая решение, которое сочетает основные принципы децентрализации с требованиями безопасности, ожидаемыми от традиционных финансовых учреждений.





Появление Kinto стало первым случаем в индустрии, когда инновации в финансовой инфраструктуре начинаются с фундаментального уровня. Он не только сохраняет основную ценность децентрализации, но и повышает уровень безопасности до стандартов традиционных финансов с помощью технологических достижений. При этом обеспечивая пользователям контроль над своими активами, Kinto также предлагает безопасные решения для хранения, привнося беспрецедентное доверие и стабильность в экосистему блокчейн-финансов.









Инфраструктура, соответствующая нормативным требованиям: Встроенные механизмы проверки Знай своего клиента (KYC) и сертификации инвесторов в Kinto обеспечивают соблюдение нормативных стандартов, что позволяет традиционным финансовым учреждениям безопасно участвовать в DeFi, соблюдая регуляторные требования.





Эффективная архитектура 2 уровня: Изначально Kinto создала свою тестовую сеть, используя стек Optimism OP, основанный на Ethereum, а затем мигрировала в экосистему Arbitrum и интегрировала технологию Arbitrum Nitro. Этот переход улучшает гибкость и функциональность Kinto, повышая масштабируемость сети и эффективность транзакций.





Встроенный механизм страхования: Kinto планирует предоставить встроенное страхование для всех смарт-контрактов с целью снижения рисков для инвесторов DeFi. Эта инициатива направлена на создание более безопасной и надежной экосистемы, что укрепит доверие пользователей к децентрализованным финансам.





Управление кроссчейн ликвидностью: Функция Musubi в Kinto позволяет эффективно управлять ликвидностью между различными блокчейн-сетями, включая Ethereum, Arbitrum, Base и Hyperliquid. Это оптимизирует использование ликвидности и гарантирует пользователям доступ к лучшим торговым возможностям в разных сетях.













Название токена: KINTO (K)

Максимальное предложение токенов: 15 миллионов (с ежегодной инфляцией в 2%, но общий объем предложения никогда не превысит 15 миллионов)

Первоначальное оборотное предложение: 10 миллионов









K – это токен управления Kinto. Держатели могут участвовать в принятии решений по управлению, совершать стейкинг для получения вознаграждений и получать поощрения за предоставление ликвидности.









Сообщество Kinto: 55% начального предложения токенов. Основная часть выделена пользователям и разработчикам, работающим на платформе.

Инвесторы: 25% начального предложения токенов.

Команда и консультанты: 20% начального предложения токенов.









Управление: Участвуйте в управлении, подавая предложения, голосуя и влияя на ключевые решения, такие как обновления протокола, изменения параметров сети и распределение фондов экосистемы.





Стейкинг: Совершайте стейкинг K для обеспечения безопасности сети и получения вознаграждений через программу майнинга Kinto.





Обеспечение ликвидности: Обеспечивайте ликвидность в экосистеме Kinto. Участники могут зарабатывать вознаграждения в токенах K, улучшая рыночную эффективность и глубину.





Комиссии за транзакции и премиум-функции: Используйте токены K для оплаты комиссий за транзакции и доступа к премиум-инструментам DeFi и услугам институционального уровня.





Привилегии программы Engen Launch: Получите приоритет в управлении и постоянный бонус 15% к вознаграждениям в программе майнинга, участвуя в программе Engen Launch.









В будущем Kinto планирует расширить свою экосистему, интегрируя больше активов реального мира (RWA), улучшая инфраструктуру кроссчейн ликвидности и внедряя инновационные модули DeFi. Эти инициативы будут способствовать слиянию традиционных финансов с блокчейн-технологиями, закладывая основу для безопасной, эффективной и инклюзивной финансовой парадигмы, доступной для всех.





