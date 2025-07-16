Анализ Kinto: Блокчейн-новатор, меняющий финансовую инфраструктуру

Kinto – это блокчейн-платформа 2 уровня, построенная на Ethereum, предназначенная для соединения традиционных финансовых учреждений и реальных активов через децентрализованные финансы (DeFi). Проект нKinto – это блокчейн-платформа 2 уровня, построенная на Ethereum, предназначенная для соединения традиционных финансовых учреждений и реальных активов через децентрализованные финансы (DeFi). Проект н
Kinto – это блокчейн-платформа 2 уровня, построенная на Ethereum, предназначенная для соединения традиционных финансовых учреждений и реальных активов через децентрализованные финансы (DeFi). Проект нацелен на разработку полностью соответствующей стандартам по противодействию отмыванию денег (AML) сети 2 уровня, что позволяет регулируемым финансовым учреждениям беспрепятственно интегрироваться в блокчейн-экосистему.

В феврале 2025 года Kinto получил значительное подкрепление, когда филиал Brevan Howard в Абу-Даби, глобальная инвестиционная компания, вложил 20 миллионов долларов. Эта важная инвестиция подчеркивает растущую уверенность традиционного финансового капитала в области DeFi и потенциал Kinto в установлении связи между традиционными финансами и блокчейн-технологиями.

1. История проекта


Блокчейн-технология обладает потенциалом совершать революцию в финансовой индустрии благодаря своей децентрализованной архитектуре, некастодиальной природе и способности исключать посредников. Эти характеристики могут создать более эффективную, прозрачную и экономически эффективную финансовую инфраструктуру. Однако индустрия также сталкивается с серьезными проблемами, включая рост мошеннических проектов, эксплуатацию уязвимостей смарт-контрактов и постоянные риски безопасности, подрывающие стабильность экосистемы.

Kinto решает эти проблемы напрямую, предлагая решение, которое сочетает основные принципы децентрализации с требованиями безопасности, ожидаемыми от традиционных финансовых учреждений.

Появление Kinto стало первым случаем в индустрии, когда инновации в финансовой инфраструктуре начинаются с фундаментального уровня. Он не только сохраняет основную ценность децентрализации, но и повышает уровень безопасности до стандартов традиционных финансов с помощью технологических достижений. При этом обеспечивая пользователям контроль над своими активами, Kinto также предлагает безопасные решения для хранения, привнося беспрецедентное доверие и стабильность в экосистему блокчейн-финансов.

2. Основные характеристики


Инфраструктура, соответствующая нормативным требованиям: Встроенные механизмы проверки Знай своего клиента (KYC) и сертификации инвесторов в Kinto обеспечивают соблюдение нормативных стандартов, что позволяет традиционным финансовым учреждениям безопасно участвовать в DeFi, соблюдая регуляторные требования.

Эффективная архитектура 2 уровня: Изначально Kinto создала свою тестовую сеть, используя стек Optimism OP, основанный на Ethereum, а затем мигрировала в экосистему Arbitrum и интегрировала технологию Arbitrum Nitro. Этот переход улучшает гибкость и функциональность Kinto, повышая масштабируемость сети и эффективность транзакций.

Встроенный механизм страхования: Kinto планирует предоставить встроенное страхование для всех смарт-контрактов с целью снижения рисков для инвесторов DeFi. Эта инициатива направлена на создание более безопасной и надежной экосистемы, что укрепит доверие пользователей к децентрализованным финансам.

Управление кроссчейн ликвидностью: Функция Musubi в Kinto позволяет эффективно управлять ликвидностью между различными блокчейн-сетями, включая Ethereum, Arbitrum, Base и Hyperliquid. Это оптимизирует использование ликвидности и гарантирует пользователям доступ к лучшим торговым возможностям в разных сетях.

3. Токеномика


3.1 Основная информация


  • Название токена: KINTO (K)
  • Максимальное предложение токенов: 15 миллионов (с ежегодной инфляцией в 2%, но общий объем предложения никогда не превысит 15 миллионов)
  • Первоначальное оборотное предложение: 10 миллионов

3.2 Механизм распределения


K – это токен управления Kinto. Держатели могут участвовать в принятии решений по управлению, совершать стейкинг для получения вознаграждений и получать поощрения за предоставление ликвидности.


  • Сообщество Kinto: 55% начального предложения токенов. Основная часть выделена пользователям и разработчикам, работающим на платформе.
  • Инвесторы: 25% начального предложения токенов.
  • Команда и консультанты: 20% начального предложения токенов.

3.3 Функции токена


Управление: Участвуйте в управлении, подавая предложения, голосуя и влияя на ключевые решения, такие как обновления протокола, изменения параметров сети и распределение фондов экосистемы.

Стейкинг: Совершайте стейкинг K для обеспечения безопасности сети и получения вознаграждений через программу майнинга Kinto.

Обеспечение ликвидности: Обеспечивайте ликвидность в экосистеме Kinto. Участники могут зарабатывать вознаграждения в токенах K, улучшая рыночную эффективность и глубину.

Комиссии за транзакции и премиум-функции: Используйте токены K для оплаты комиссий за транзакции и доступа к премиум-инструментам DeFi и услугам институционального уровня.

Привилегии программы Engen Launch: Получите приоритет в управлении и постоянный бонус 15% к вознаграждениям в программе майнинга, участвуя в программе Engen Launch.

4. Как купить на MEXC


MEXC, как признанная на мировом уровне криптовалютная торговая платформа, завоевала доверие и поддержку инвесторов благодаря широкому выбору торговых пар, эффективному торговому процессу и высококачественным услугам. На MEXC инвесторы могут удобно торговать токеном K, наслаждаясь безопасной и бесперебойной торговой средой.

Как торговать K в приложении MEXC:

Шаг 1: Войдите в приложение MEXC и нажмите Торговля.
Шаг 2: Выберите Спот, затем нажмите на поле торговой пары и найдите K/USDT.
Шаг 3: Нажмите Купить K

В будущем Kinto планирует расширить свою экосистему, интегрируя больше активов реального мира (RWA), улучшая инфраструктуру кроссчейн ликвидности и внедряя инновационные модули DeFi. Эти инициативы будут способствовать слиянию традиционных финансов с блокчейн-технологиями, закладывая основу для безопасной, эффективной и инклюзивной финансовой парадигмы, доступной для всех.

Отказ от ответственности: Информация, представленная в данном материале, не является консультацией по вопросам инвестиций, налогообложения, юридических, финансовых, бухгалтерских или любых других сопутствующих услуг, а также не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать какие-либо активы. MEXC Обучение предоставляет эту информацию только для справочных целей и не предоставляет инвестиционных рекомендаций. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете риски, связанные с инвестированием, и действуйте с осторожностью. MEXC не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.


