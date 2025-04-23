ZORA
ZORA – это протокол для рынка NFT, призванный открыть новые возможности для создателей, позволяя им создавать, выставлять и коллекционировать NFT. ZORA дает людям возможность создавать свои собственные торговые площадки. Кроме того, ZORA запустила ZORA NETWORK, сеть 2 уровня на базе OP Stack. Эта сеть обеспечивает художникам, создателям и сообществам более быстрое и эффективное масштабирование Ethereum, при этом легко интегрируя все существующие инструменты ZORA.
Название криптовалютыZORA
МестоNo.3194
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%
Оборотное предложение0
Макс. предложение10,000,000,000
Общее предложение10,000,000,000
Коэффициент обращения0%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.03707598355252541,2025-04-23
Наименьшая цена0.008823152623137747,2025-05-08
Публичный блокчейнBASE
ВведениеZORA – это протокол для рынка NFT, призванный открыть новые возможности для создателей, позволяя им создавать, выставлять и коллекционировать NFT. ZORA дает людям возможность создавать свои собственные торговые площадки. Кроме того, ZORA запустила ZORA NETWORK, сеть 2 уровня на базе OP Stack. Эта сеть обеспечивает художникам, создателям и сообществам более быстрое и эффективное масштабирование Ethereum, при этом легко интегрируя все существующие инструменты ZORA.
Сектор
Соцсети
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