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ZEEBU
ZBU/USDT
0.9002
--
$
0.00
Макс 24ч
1.0796
Мин 24ч
0.4344
Объем 24ч (ZBU)
188.87K
Сумма 24ч (USDT)
173.77K
Макс 24ч
1.0796
Мин 24ч
0.4344
Объем 24ч (ZBU)
188.87K
Сумма 24ч (USDT)
173.77K
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Информация о токене
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ZBU
Zeebu — это первый в мире служебный токен лояльности, созданный для операторов связи. Токен лояльности Zeebu — это токен ERC 20, предназначенный для стимулирования и вознаграждения операторов связи, участвующих в экосистеме Zeebu.
Обзор
Название криптовалюты
ZBU
Время выпуска
--
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White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Цена выпуска
--
Макс. предложение
5,000,000,000
Книга ордеров
0.0001
0.0001
0.001
0.01
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Цена(USDT)
(ZBU)
(USDT)
0.9002
≈
$
0.00
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