Рынок
Купить крипто
Спот
В тренде
Фьючерсы
Фьючерсы M-Day
Mobile
Отсканируйте, чтобы скачать приложение MEXC для удобной торговли
Не удается скачать?
Клиент Windows
Подробнее
TX SWAP
TXT/USDT
--
--
--
Макс 24ч
0.0000
Мин 24ч
0.0000
Объем 24ч (TXT)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
Макс 24ч
0.0000
Мин 24ч
0.0000
Объем 24ч (TXT)
0.00
Сумма 24ч (USDT)
0.00
График
Информация
Loading..
Базовый
TradingView
Глубина
TXT
Обзор
Название криптовалюты
TXT
Время выпуска
--
Цена выпуска
--
Макс. предложение
10,000,000
Связанные ссылки
White paper
Официальный веб-сайт
Block Explorer
Книга ордеров
0.0001
Цена
(
USDT
)
(
TXT
)
(
USDT
)
0.0000
≈
$
0.00
Сделки на рынке
Сумма(TXT)
Цена(USDT)
Сумма
(TXT)
Время
Спот
5X-X Фьючерсы
Спот
5X-X Фьючерсы
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
В тренде
Купить TXT
Продать TXT
Лимит
Маркет
Перевод
Купить за
USD
Доступно
--
USDT
Цена
USDT
Сумма
TXT
Всего
USDT
Купить TXT
Доступно
--
TXT
Цена
USDT
Сумма
TXT
Всего
USDT
Продать TXT
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Открытые ордера
(0)
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
Скрыть другие пары
Торговая пара
Дата
Тип
Сторона
Цена
Количество
Сумма ордера
Исполнено
Условия триггера
Отменить все
Сеть нестабильна
Переключить
Документы API
Документы API
Соцсети
Отправить запрос
Отправить запрос
Онлайн-поддержка клиентов
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...