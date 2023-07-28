SOPHIA

SophiaVerse - это геймифицированная инфраструктура, созданная с целью развития Софии через игровой процесс, посредством программирования ИИ и использования полезного токена SOPH. Цель SophiaVerse - создание игровой децентрализованной экосистемы ИИ, в которой люди и ИИ смогут работать вместе над созданием сверхразумных систем, ведущих к благотворной сингулярности.

Название криптовалютыSOPHIA

МестоNo.4520

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.27276250231141835,2023-07-28

Наименьшая цена0.003319533790865521,2025-04-12

Публичный блокчейнETH

ВведениеSophiaVerse - это геймифицированная инфраструктура, созданная с целью развития Софии через игровой процесс, посредством программирования ИИ и использования полезного токена SOPH. Цель SophiaVerse - создание игровой децентрализованной экосистемы ИИ, в которой люди и ИИ смогут работать вместе над созданием сверхразумных систем, ведущих к благотворной сингулярности.

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