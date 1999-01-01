SNS

Solana Name Service (SNS) – это децентрализованный протокол именования на блокчейне Solana, разработанный для упрощения и улучшения взаимодействия пользователей в экосистеме Web3. Сопоставляя сложные адреса блокчейна с человекочитаемыми именами типа «yourname.sol», SNS призван сделать технологию блокчейна более доступной для широкой аудитории.

Название криптовалютыSNS

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

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Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

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Общее предложение10,000,000,000

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Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеSolana Name Service (SNS) – это децентрализованный протокол именования на блокчейне Solana, разработанный для упрощения и улучшения взаимодействия пользователей в экосистеме Web3. Сопоставляя сложные адреса блокчейна с человекочитаемыми именами типа «yourname.sol», SNS призван сделать технологию блокчейна более доступной для широкой аудитории.

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