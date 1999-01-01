SKORAI

SKOR AI Agents – это коучинг-ассистент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для улучшения игрового опыта. Используя передовые технологии ИИ и анализ игры в реальном времени, он предоставляет игрокам персонализированные рекомендации и стратегические советы, адаптированные к их уникальному стилю игры.

Название криптовалютыSKORAI

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнSOL

ВведениеSKOR AI Agents – это коучинг-ассистент на базе искусственного интеллекта, предназначенный для улучшения игрового опыта. Используя передовые технологии ИИ и анализ игры в реальном времени, он предоставляет игрокам персонализированные рекомендации и стратегические советы, адаптированные к их уникальному стилю игры.

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