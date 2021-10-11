RARE

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

Название криптовалютыRARE

МестоNo.550

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)2,32%

Оборотное предложение834 882 411,6752108

Макс. предложение1 000 000 000

Общее предложение1 000 000 000

Коэффициент обращения0.8348%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум3.7891566628107833,2021-10-11

Наименьшая цена0.04631580336761331,2025-03-04

Публичный блокчейнETH

ВведениеSuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
Поиск
Избранные
RARE/USDC
SuperRare
----
--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (RARE)
--
Сумма 24ч (USDC)
--
График
Информация
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Книга ордеров
Сделки на рынке
Сделки на рынке
Спот
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
RARE/USDC
SuperRare
--
--‎--
Макс 24ч
--
Мин 24ч
--
Объем 24ч (RARE)
--
Сумма 24ч (USDC)
--
График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
network_iconСеть нестабильна
Линия 1
Онлайн-поддержка клиентов
Loading...