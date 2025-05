RARE

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

Название криптовалютыRARE

МестоNo.550

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)2,32%

Оборотное предложение834 882 411,6752108

Макс. предложение1 000 000 000

Общее предложение1 000 000 000

Коэффициент обращения0.8348%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум3.7891566628107833,2021-10-11

Наименьшая цена0.04631580336761331,2025-03-04

Публичный блокчейнETH

ВведениеSuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.