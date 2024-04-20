QAI

QuantixAI, разработанная компанией Quantix Capital, представляет токен QAI – токен на базе Ethereum, предназначенный для оптимизации динамики ликвидности в сложной экосистеме алгоритмической торговли. Технически QuantixAI объединяет спектр передовых количественных торговых стратегий, использующих такие статистические модели, как авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (ARIMA), обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH), и алгоритмы машинного обучения, включая машины опорных векторов (SVM) и сети с длинной краткосрочной памятью (LSTM). Возможности обработки данных в реальном времени расширяются благодаря таким инструментам, как Apache Kafka, обеспечивающим эффективный ввод и обработку данных.

Название криптовалютыQAI

МестоNo.3223

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение10,000,000

Общее предложение10,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум105.64769851319828,2024-11-13

Наименьшая цена2.109046466218064,2024-04-20

Публичный блокчейнETH

ВведениеQuantixAI, разработанная компанией Quantix Capital, представляет токен QAI – токен на базе Ethereum, предназначенный для оптимизации динамики ликвидности в сложной экосистеме алгоритмической торговли. Технически QuantixAI объединяет спектр передовых количественных торговых стратегий, использующих такие статистические модели, как авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (ARIMA), обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH), и алгоритмы машинного обучения, включая машины опорных векторов (SVM) и сети с длинной краткосрочной памятью (LSTM). Возможности обработки данных в реальном времени расширяются благодаря таким инструментам, как Apache Kafka, обеспечивающим эффективный ввод и обработку данных.

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