QAI
QuantixAI, разработанная компанией Quantix Capital, представляет токен QAI – токен на базе Ethereum, предназначенный для оптимизации динамики ликвидности в сложной экосистеме алгоритмической торговли. Технически QuantixAI объединяет спектр передовых количественных торговых стратегий, использующих такие статистические модели, как авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (ARIMA), обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH), и алгоритмы машинного обучения, включая машины опорных векторов (SVM) и сети с длинной краткосрочной памятью (LSTM). Возможности обработки данных в реальном времени расширяются благодаря таким инструментам, как Apache Kafka, обеспечивающим эффективный ввод и обработку данных.
Название криптовалютыQAI
МестоNo.3223
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%
Оборотное предложение0
Макс. предложение10,000,000
Общее предложение10,000,000
Коэффициент обращения0%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум105.64769851319828,2024-11-13
Наименьшая цена2.109046466218064,2024-04-20
Публичный блокчейнETH
ВведениеQuantixAI, разработанная компанией Quantix Capital, представляет токен QAI – токен на базе Ethereum, предназначенный для оптимизации динамики ликвидности в сложной экосистеме алгоритмической торговли. Технически QuantixAI объединяет спектр передовых количественных торговых стратегий, использующих такие статистические модели, как авторегрессионная интегрированная скользящая средняя (ARIMA), обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH), и алгоритмы машинного обучения, включая машины опорных векторов (SVM) и сети с длинной краткосрочной памятью (LSTM). Возможности обработки данных в реальном времени расширяются благодаря таким инструментам, как Apache Kafka, обеспечивающим эффективный ввод и обработку данных.
Сектор
Соцсети
etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.