LitLab Games — издатель видеоигр класса AAA, специализирующийся на киберспорте. Компанию возглавляют эксперты в области видеоигр, киберспорта и веб-индустрии, добившиеся успеха в предыдущих стартапах. Текущая команда состоит из 30 постоянных членов.