GINI

KALP Network переосмысливает блокчейн-инновации как первую в мире кросчейн-экосистему с разрешением, специально созданную как цифровую публичную инфраструктуру (DPI) для государственных органов, предприятий и учреждений, которая сочетает в себе прозрачность общедоступных блокчейнов с гибкостью сетей с разрешением для обеспечения соответствия, масштабируемости и безопасности для регулируемых отраслей.

Название криптовалютыGINI

МестоNo.3668

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение2,000,000,000

Общее предложение2,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.05587398083535845,2025-04-10

Наименьшая цена0.04111852227447726,2025-04-28

Публичный блокчейнMATIC

ВведениеKALP Network переосмысливает блокчейн-инновации как первую в мире кросчейн-экосистему с разрешением, специально созданную как цифровую публичную инфраструктуру (DPI) для государственных органов, предприятий и учреждений, которая сочетает в себе прозрачность общедоступных блокчейнов с гибкостью сетей с разрешением для обеспечения соответствия, масштабируемости и безопасности для регулируемых отраслей.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
GINI/USDT
Kalp Network
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (GINI)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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