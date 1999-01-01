GET

GET разработан как токен, который движется вместе с эволюцией развлечений, основываясь на основных идеях Web3. Характеристики Web3, такие как демократизация принятия решений и немедленное распределение ценностей, имеют чрезвычайно высокое сходство с набором сценариев использования, предоставляемых GET.

Название криптовалютыGET

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение10,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнADA

ВведениеGET разработан как токен, который движется вместе с эволюцией развлечений, основываясь на основных идеях Web3. Характеристики Web3, такие как демократизация принятия решений и немедленное распределение ценностей, имеют чрезвычайно высокое сходство с набором сценариев использования, предоставляемых GET.

Сектор

Соцсети

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