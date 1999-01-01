ELDE

Elderglade — это экосистема фэнтези-игры нового поколения в Web3, которая объединяет два самых успешных жанра игровой индустрии. Она создает уникальную гибридную модель, поддерживающую как массовое привлечение пользователей, так и глубокое вовлечение с длительными игровыми сессиями. Доступ к экосистеме осуществляется через LINE, Telegram, мобильные приложения (iOS и Android) и браузер, что обеспечивает масштабное и бесшовное подключение пользователей.

Название криптовалютыELDE

МестоNo.865

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение400,000,000

Общее предложение400,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеElderglade — это экосистема фэнтези-игры нового поколения в Web3, которая объединяет два самых успешных жанра игровой индустрии. Она создает уникальную гибридную модель, поддерживающую как массовое привлечение пользователей, так и глубокое вовлечение с длительными игровыми сессиями. Доступ к экосистеме осуществляется через LINE, Telegram, мобильные приложения (iOS и Android) и браузер, что обеспечивает масштабное и бесшовное подключение пользователей.

Сектор

Соцсети

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