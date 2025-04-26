CORN
Добро пожаловать в Corn – сеть 2 уровня на Ethereum нового поколения, созданную для раскрытия полного потенциала Bitcoin. Corn предлагает богатую экосистему, ориентированную на Bitcoin, основанную на передовых технологиях, включая Bitcorn (BTCN) в качестве газового токена, систему popCORN для долгосрочных стимулов и LayerZero для бесшовных кросс-чейн переводов активов. Построенная на Arbitrum Orbit, Corn обеспечивает непревзойденную масштабируемость и эффективность, а поддержка Stylus позволяет разработчикам использовать несколько языков программирования для создания смарт-контрактов.
Название криптовалютыCORN
МестоNo.650
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.42%
Оборотное предложение525,000,000
Макс. предложение2,100,000,000
Общее предложение2,100,000,000
Коэффициент обращения0.25%
Дата выпуска--
Цена, по которой актив был впервые выпущен--
Исторический максимум0.079342336947006,2025-05-11
Наименьшая цена0.04348273468795703,2025-04-26
Публичный блокчейнETH
ВведениеДобро пожаловать в Corn – сеть 2 уровня на Ethereum нового поколения, созданную для раскрытия полного потенциала Bitcoin. Corn предлагает богатую экосистему, ориентированную на Bitcoin, основанную на передовых технологиях, включая Bitcorn (BTCN) в качестве газового токена, систему popCORN для долгосрочных стимулов и LayerZero для бесшовных кросс-чейн переводов активов. Построенная на Arbitrum Orbit, Corn обеспечивает непревзойденную масштабируемость и эффективность, а поддержка Stylus позволяет разработчикам использовать несколько языков программирования для создания смарт-контрактов.
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