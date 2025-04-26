CORN

Добро пожаловать в Corn – сеть 2 уровня на Ethereum нового поколения, созданную для раскрытия полного потенциала Bitcoin. Corn предлагает богатую экосистему, ориентированную на Bitcoin, основанную на передовых технологиях, включая Bitcorn (BTCN) в качестве газового токена, систему popCORN для долгосрочных стимулов и LayerZero для бесшовных кросс-чейн переводов активов. Построенная на Arbitrum Orbit, Corn обеспечивает непревзойденную масштабируемость и эффективность, а поддержка Stylus позволяет разработчикам использовать несколько языков программирования для создания смарт-контрактов.

Название криптовалютыCORN

МестоNo.650

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.42%

Оборотное предложение525,000,000

Макс. предложение2,100,000,000

Общее предложение2,100,000,000

Коэффициент обращения0.25%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.079342336947006,2025-05-11

Наименьшая цена0.04348273468795703,2025-04-26

Публичный блокчейнETH

ВведениеДобро пожаловать в Corn – сеть 2 уровня на Ethereum нового поколения, созданную для раскрытия полного потенциала Bitcoin. Corn предлагает богатую экосистему, ориентированную на Bitcoin, основанную на передовых технологиях, включая Bitcorn (BTCN) в качестве газового токена, систему popCORN для долгосрочных стимулов и LayerZero для бесшовных кросс-чейн переводов активов. Построенная на Arbitrum Orbit, Corn обеспечивает непревзойденную масштабируемость и эффективность, а поддержка Stylus позволяет разработчикам использовать несколько языков программирования для создания смарт-контрактов.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
CORN/USDC
CORN
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Объем 24ч (CORN)
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График
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Сделки на рынке
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