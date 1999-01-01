COG

CogniToken AI – это передовая платформа искусственного интеллекта, основанная на «когнитивной науке». Название отражает глубокое моделирование человеческих когнитивных процессов. Платформа нацелена на оптимизацию сценариев взаимодействия человека и машины за счет интеллектуального принятия решений и способности к автономному обучению.

Название криптовалютыCOG

МестоNo.

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

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Общее предложение100 000 000

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Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеCogniToken AI – это передовая платформа искусственного интеллекта, основанная на «когнитивной науке». Название отражает глубокое моделирование человеческих когнитивных процессов. Платформа нацелена на оптимизацию сценариев взаимодействия человека и машины за счет интеллектуального принятия решений и способности к автономному обучению.

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