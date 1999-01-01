BUN

Токен BUN является основополагающим активом и токеном управления DAO в экосистеме Burrito Wallet. Созданный для обеспечения беспрепятственного обмена ценностями, BUN обеспечивает работу широкого спектра сервисов, партнеров и платформ. Он выступает в качестве связующей нити между пользователями, децентрализованными приложениями (dApps) и более широким ландшафтом Web3, стимулируя сотрудничество, поощряя вовлеченность и долгосрочную устойчивость экосистемы.

Название криптовалютыBUN

МестоNo.

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение0

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум,

Наименьшая цена,

Публичный блокчейнBSC

ВведениеТокен BUN является основополагающим активом и токеном управления DAO в экосистеме Burrito Wallet. Созданный для обеспечения беспрепятственного обмена ценностями, BUN обеспечивает работу широкого спектра сервисов, партнеров и платформ. Он выступает в качестве связующей нити между пользователями, децентрализованными приложениями (dApps) и более широким ландшафтом Web3, стимулируя сотрудничество, поощряя вовлеченность и долгосрочную устойчивость экосистемы.

Сектор

Соцсети

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