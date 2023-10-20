BKN

Brickken стремится дать возможность владельцам активов по всему миру использовать децентрализованный подход к привлечению средств с помощью технологии blockchain. Наша цель – вооружить компании необходимыми инструментами для токенизации активов в глобальном масштабе и войти в экономику токенов.

Название криптовалютыBKN

МестоNo.844

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)1.14%

Оборотное предложение72,472,018.84924717

Макс. предложение143,000,000

Общее предложение143,000,000

Коэффициент обращения0.5067%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум1.363698643727798,2024-03-28

Наименьшая цена0.07598068547152313,2023-10-20

Публичный блокчейнETH

ВведениеBrickken стремится дать возможность владельцам активов по всему миру использовать децентрализованный подход к привлечению средств с помощью технологии blockchain. Наша цель – вооружить компании необходимыми инструментами для токенизации активов в глобальном масштабе и войти в экономику токенов.

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