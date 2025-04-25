AIOT

OKZOO представляет первую в мире децентрализованную экологическую сеть городского масштаба, основанную на взаимосвязанной системе физических AIoT-устройств. Объединяя искусственный интеллект и децентрализованный Интернет вещей (DeIoT), OKZOO распространяет портативные устройства с микросенсорными нодами, которые собирают данные об окружающей среде – как вне дома, так и внутри – с помощью интерактивных ИИ-питомцев. Пользователи вносят вклад в эту народную сеть и получают вознаграждение в виде токенов $AIOT, которые можно стейкать для получения ончейн-наград и игровых бонусов, формируя устойчивую экосистему для инновационных ИИ-приложений в сфере экологии.

Название криптовалютыAIOT

МестоNo.927

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)99.48%

Оборотное предложение50,000,000

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0.05%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.4705034042372304,2025-05-08

Наименьшая цена0.08647478881309605,2025-04-25

Публичный блокчейнBSC

ВведениеOKZOO представляет первую в мире децентрализованную экологическую сеть городского масштаба, основанную на взаимосвязанной системе физических AIoT-устройств. Объединяя искусственный интеллект и децентрализованный Интернет вещей (DeIoT), OKZOO распространяет портативные устройства с микросенсорными нодами, которые собирают данные об окружающей среде – как вне дома, так и внутри – с помощью интерактивных ИИ-питомцев. Пользователи вносят вклад в эту народную сеть и получают вознаграждение в виде токенов $AIOT, которые можно стейкать для получения ончейн-наград и игровых бонусов, формируя устойчивую экосистему для инновационных ИИ-приложений в сфере экологии.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
AIOT/USDC
OKZOO
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Мин 24ч
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Объем 24ч (AIOT)
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Сумма 24ч (USDC)
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