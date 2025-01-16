Câștigă până la 5% APR, printre cele mai mari dobânzi disponibile pentru monedele stabile
Deține USDE și începe să câștigi dobândă zilnică
Nu este necesară mizarea sau blocarea. Fondurile tale vor fi disponibile în orice moment.
Înscrie-te pe site-ul oficial MEXC sau pe aplicația mobilă și completează verificarea KYC.
Bucură-te de cele mai mici comisioane de pe piață la tranzacționarea Spot MEXC
Deține USDE și câștigă dobândă zilnic.
Dolarul sintetic al Ethena, USDe, își propune să ofere o soluție criptonativă rezistentă la cenzură, scalabilă și stabilă. Spre deosebire de criptomonedele stabile tradiționale care se bazează pe rezervele fiduciare, USDe menține o ancorare ușoară la dolarul american printr-un mecanism de acoperire delta pe piețele de instrumente derivate. USDe este susținută integral pe lanț, cu transparență totală, și este liber compozabilă în întregul ecosistem DeFi.
Utilizatorii trebuie să dețină minimum 0.1 USDE în contul lor Spot pentru a participa la acest eveniment. Nu este necesară înregistrarea, mizarea sau blocarea.
Dobânda începe să se acumuleze atunci când suma medie orară de USDE deținută în contul Spot al utilizatorului atinge 0.1 USDE. Dobânda se acumulează începând cu ora T+1, iar prima distribuire a dobânzii se face în ziua T+1. Dobânda este distribuită zilnic în conturile Spot ale utilizatorilor eligibili.