Dețineri actuale
Dobânda acumulată
Avantaje

Câștigă până la 5% APR, printre cele mai mari dobânzi disponibile pentru monedele stabile

Deține USDE și începe să câștigi dobândă zilnică

Nu este necesară mizarea sau blocarea. Fondurile tale vor fi disponibile în orice moment.

Câștigă dobândă prin deținerea de USDE în doar 3 pași

1

Înscrie-te pentru un cont MEXC

Înscrie-te pe site-ul oficial MEXC sau pe aplicația mobilă și completează verificarea KYC.

2

Cumpără sau depune USDE

Bucură-te de cele mai mici comisioane de pe piață la tranzacționarea Spot MEXC

3

Câștigă USDE

Deține USDE și câștigă dobândă zilnic.

Ce este Ethena USDe (USDE)？

Dolarul sintetic al Ethena, USDe, își propune să ofere o soluție criptonativă rezistentă la cenzură, scalabilă și stabilă. Spre deosebire de criptomonedele stabile tradiționale care se bazează pe rezervele fiduciare, USDe menține o ancorare ușoară la dolarul american printr-un mecanism de acoperire delta pe piețele de instrumente derivate. USDe este susținută integral pe lanț, cu transparență totală, și este liber compozabilă în întregul ecosistem DeFi.

Regulile evenimentului

Cerințe de participare

Utilizatorii trebuie să dețină minimum 0.1 USDE în contul lor Spot pentru a participa la acest eveniment. Nu este necesară înregistrarea, mizarea sau blocarea.

Calcularea dobânzii
  1. 1. Pe durata termenului flexibil, platforma calculează dobânda pe baza mediei orare a soldului contului Spot USDE al utilizatorului și a valorii APR.
  2. 2. Valoarea APR este ajustată dinamic pe baza dobânzii pe lanț și a deținerilor totale ale tuturor utilizatorilor platformei, cu o valoare APR maximă de până la 5%.
  3. 3. Rata reală a dobânzii depinde de informațiile de pe pagina ordinului - Economii flexibile - Detalii privind dobânda.
Distribuirea dobânzii

Dobânda începe să se acumuleze atunci când suma medie orară de USDE deținută în contul Spot al utilizatorului atinge 0.1 USDE. Dobânda se acumulează începând cu ora T+1, iar prima distribuire a dobânzii se face în ziua T+1. Dobânda este distribuită zilnic în conturile Spot ale utilizatorilor eligibili.

Eligibilitatea utilizatorului
  1. 1. Utilizatorii trebuie să completeze verificarea KYC primar.
  2. 2. Subconturile nu sunt eligibile pentru a participa.
  3. 3. Participanții trebuie să respecte Termenele și condițiile MEXC. MEXC își rezervă dreptul de a descalifica utilizatorii care sunt implicați în activități rău intenționate sau necinstite.
  4. 4. MEXC își păstrează dreptul de interpretare finală pentru acest eveniment. Dacă ai întrebări, contactează echipa serviciului nostru de asistență pentru clienți.