Dolarul sintetic al Ethena, USDe, își propune să ofere o soluție criptonativă rezistentă la cenzură, scalabilă și stabilă. Spre deosebire de criptomonedele stabile tradiționale care se bazează pe rezervele fiduciare, USDe menține o ancorare ușoară la dolarul american printr-un mecanism de acoperire delta pe piețele de instrumente derivate. USDe este susținută integral pe lanț, cu transparență totală, și este liber compozabilă în întregul ecosistem DeFi.