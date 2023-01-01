Proceduri de credit
Trimite solicitarea de credit
Credit primit
Rambursează creditul cu dobândă
Active de garanție de returnare
Întrebări frecvente (FAQ)
Q1. Care sunt cerințele pentru Împrumuturi MEXC?

Atât timp cât te-ai înregistrat ca utilizator MEXC și ai active de garanție în contul spot, poți continua să împrumuți.

Q2. Cum se calculează dobânda?

Sistemul calculează dobânda zilnic și o percepe în funcție de durata efectivă a creditului, mai puțin de o zi fiind calculată ca o zi. Observație Dobânda este calculată pe baza ratei dobânzii afișate la momentul împrumutului. Formula Dobândă = Suma împrumutată × Rata zilnică a dobânzii.

Q3. Pot să fac o rambursare anticipată completă sau parțială?

Rambursarea parțială nu este acceptată. Pentru activele care permit rambursarea anticipată, consultă regulile specifice pentru detalii.

Q4. Ce este raportul împrumut/valoare (LTV)?

Raportul împrumut/valoare (LTV) este raportul dintre valoarea activului restant și valoarea garanției. Formula specifică de calcul este următoarea:
LTV = Capitalul principal și dobânda restante ÷ Suma garanției
Capitalul principal și dobânda restante = (Capital principal restant + Dobândă restantă + Dobânda cu termen depășit restantă)