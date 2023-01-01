Atât timp cât te-ai înregistrat ca utilizator MEXC și ai active de garanție în contul spot, poți continua să împrumuți.
Sistemul calculează dobânda zilnic și o percepe în funcție de durata efectivă a creditului, mai puțin de o zi fiind calculată ca o zi. Observație Dobânda este calculată pe baza ratei dobânzii afișate la momentul împrumutului. Formula Dobândă = Suma împrumutată × Rata zilnică a dobânzii.
Rambursarea parțială nu este acceptată. Pentru activele care permit rambursarea anticipată, consultă regulile specifice pentru detalii.
Raportul împrumut/valoare (LTV) este raportul dintre valoarea activului restant și valoarea garanției. Formula specifică de calcul este următoarea:
LTV = Capitalul principal și dobânda restante ÷ Suma garanției
Capitalul principal și dobânda restante = (Capital principal restant + Dobândă restantă + Dobânda cu termen depășit restantă)