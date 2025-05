ZYN

Zynecoin is the coin of the Wethio blockchain. The latter was created 4 years ago, it hosts 157 decentralized masternodes. Dapps have been developed; Wethio wallet, Wethio scan, Wethio stats, Wethio pool, among others, as well as bridges to ethereum and binance chain.

PozițieNo.2454

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.48%

Ofertă află în circulație41,903,029

Ofertă maximă0

Ofertă totală97,772,437.5

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna5.23601203402,2020-04-07

Cel mai mic preț0.005404272556138971,2025-05-26

Lanț de blocuri publicNONE

