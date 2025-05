ZRO

LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

NumeZRO

PozițieNo.174

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0001%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)39.27%

Ofertă află în circulație110,000,000

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.11%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna7.531013071068836,2024-12-06

Cel mai mic preț1.502846156115591,2025-03-11

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereLayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a “blockchain of blockchains” that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.