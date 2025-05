ZEUS

Zeus Network serves as a cross-chain communication layer implemented on SVM. The first mission of Zeus Network is to introduce Bitcoin liquidity to Solana, through the first DApp APOLLO.

NumeZEUS

PozițieNo.3241

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație0

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.1225013526255134,2024-04-08

Cel mai mic preț0.13786285014949498,2024-08-05

Lanț de blocuri publicSOL

Sector

Rețele sociale

