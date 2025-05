XYM

Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

NumeXYM

PozițieNo.550

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0,01%

Ofertă află în circulație6 154 025 393,046077

Ofertă maximă8 999 999 999

Ofertă totală8 446 294 904,91743

Rată de circulație0.6837%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.77148755,2021-03-21

Cel mai mic preț0.007325086801908242,2025-05-30

Lanț de blocuri publicXYM

