XUSD

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

NumeXUSD

PozițieNo.574

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)11.27%

Ofertă află în circulație42,504,400.611

Ofertă maximă∞

Ofertă totală42,504,400.611

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.045831001219526,2025-03-17

Cel mai mic preț0.9492788036833526,2025-02-03

Lanț de blocuri publicETH

