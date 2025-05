WMTX

World Mobile Token (WMTX) is the utility token that powers the World Mobile network, a decentralized mobile network at the forefront of the DePIN space. World Mobile aims to connect the world by leveraging blockchain technology and a sharing economy. By becoming an AirNode operator or a token staker, anyone can earn rewards for providing telco services to customers or securing the network. The World Mobile network is disrupting the trillion-dollar telco industry and creating a more inclusive, sustainable, and privacy-respecting internet for everyone.

NumeWMTX

PozițieNo.313

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1.16%

Ofertă află în circulație702,774,077

Ofertă maximă2,000,000,000

Ofertă totală2,000,000,000

Rată de circulație0.3513%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.9804150514795327,2022-02-17

Cel mai mic preț0.0984476599844396,2023-06-20

Lanț de blocuri publicETH

Sector

Rețele sociale

