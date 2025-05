WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

PozițieNo.2014

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)9,74%

Ofertă află în circulație5 031 255,70998927

Ofertă maximă10 000 000

Ofertă totală7 638 124,86998927

Rată de circulație0.5031%

Data emiterii2020-09-15 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna140.806207937,2020-09-16

Cel mai mic preț0.175601963008746,2025-05-31

Lanț de blocuri publicONT

