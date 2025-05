WILD

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

NumeWILD

PozițieNo.400

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.27%

Ofertă află în circulație398,652,540.0151918

Ofertă maximă500,000,000

Ofertă totală500,000,000

Rată de circulație0.7973%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna7.604160676477258,2021-11-16

Cel mai mic preț0.07481866,2021-06-30

Lanț de blocuri publicETH

Declarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.