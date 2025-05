VIRTUAL

Virtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

NumeVIRTUAL

PozițieNo.61

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0003%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)62.99%

Ofertă află în circulație654,655,339.8780009

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.6546%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna5.0709119422827476,2025-01-02

Cel mai mic preț0.007604929689950013,2024-01-23

Lanț de blocuri publicBASE

IntroducereVirtuals Protocol is dedicated to powering games with democratic AI. Think of Virtual as a library of Gaming AIs and a marketplace that connects AI contributors (the supply side) with game developers (the demand side).

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.