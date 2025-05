VES

Vestate leads the Real Estate 3.0 revolution by combining blockchain with Real World Assets (RWAs) in a global property marketplace. It tokenizes commissions, ensuring fair compensation through transparent transactions. The platform is positioned for the future shift to Real Estate 3.0, shaping a more accessible and equitable real estate industry, now with a focus on RWAs

NumeVES

PozițieNo.2420

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație143,700,000

Ofertă maximă500,000,000

Ofertă totală500,000,000

Rată de circulație0.2874%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.04738161160792102,2024-03-28

Cel mai mic preț0.001522108751274795,2025-04-19

Lanț de blocuri publicETH

