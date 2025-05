TKO

Tokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

NumeTKO

PozițieNo.773

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1.05%

Ofertă află în circulație168,667,248.13841677

Ofertă maximă500,000,000

Ofertă totală496,196,900.66

Rată de circulație0.3373%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna4.98934755,2021-05-03

Cel mai mic preț0.11167922761680911,2025-04-07

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereTokocrypto was launched in September 2018 and became the first entity registered under Indonesia's Commodities Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI) by November of that year. Tokocrypto’s latest project, TKO, is the first Indonesian cryptocurrency to offer a unique hybrid token model.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.