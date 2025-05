TARA

Taraxa is designed to track informal transaction to minimize the cost & risk of confusion and disputes.The vast majority (>80%) of the world’s transactions are informal, uncaptured, and unverifiable, often leading to costly confusion and disputes. Taraxa leverages inline capturing and audit logging to make these transactions trusted and seamless.

NumeTARA

PozițieNo.891

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.01%

Ofertă află în circulație5,392,259,044

Ofertă maximă12,000,000,000

Ofertă totală10,760,523,404

Rată de circulație0.4493%

Data emiterii2021-03-19 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.07728197,2021-03-22

Cel mai mic preț0.000591558231188284,2022-12-24

Lanț de blocuri publicTARA

Sector

Rețele sociale

