SPX6900 is a parody memecoin inspired by the iconic S&P 500, the go-to stock market index. It offers a satirical twist on established financial systems. It's built around the idea that 6900 is a "bigger number" than 500, humorously suggesting that SPX6900 holds more value or significance than the S&P 500 index.

NumeSPX

PozițieNo.77

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0002%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)7.74%

Ofertă află în circulație930,993,090.07

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală930,993,090.07

Rată de circulație0.9309%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna1.7673256366431747,2025-01-19

Cel mai mic preț0.000002634158164523,2023-08-16

Lanț de blocuri publicETH

