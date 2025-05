SPEC

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

NumeSPEC

PozițieNo.956

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)24.20%

Ofertă află în circulație14,104,697

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală100,000,000

Rată de circulație0.141%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna18.579969338127004,2024-11-30

Cel mai mic preț0.9419900604014138,2025-05-08

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereSpectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.