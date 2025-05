RJV

Rejuve.AI is a decentralized, AI-driven longevity research network allowing people from all over the world to track their health data, receive valuable insights, contribute to cutting-edge longevity research, and earn rewards. Users contribute data in a mobile app in exchange for RJV tokens, which can be used to purchase health products & services (such as supplements, test kits, genome sequencing kits, wearables, etc.) at discounted member rates.

PozițieNo.1464

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.19%

Ofertă află în circulație565,833,103

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.5658%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.1467508749159545,2023-03-20

Cel mai mic preț0.004835064430905604,2025-03-11

Lanț de blocuri publicETH

