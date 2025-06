RESOLV

Resolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

NumeRESOLV

PozițieNo.652

Capitalizare de piață$0,00

Capitalizare de piață complet diluată$0,00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)%38,14

Ofertă află în circulație155.750.000

Ofertă maximă1.000.000.000

Ofertă totală1.000.000.000

Rată de circulație0.1557%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.4107949801739206,2025-06-11

Cel mai mic preț0.18785566747164745,2025-06-19

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereResolv is a protocol offering USR, a stablecoin backed by ETH and derivatives, with yield generation and price stability, supported by RLP—a tokenized protection layer enabling leveraged yield farming.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.