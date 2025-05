RARE

SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

NumeRARE

PozițieNo.559

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1.93%

Ofertă află în circulație834,874,039.1552107

Ofertă maximă1,000,000,000

Ofertă totală1,000,000,000

Rată de circulație0.8348%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna3.7891566628107833,2021-10-11

Cel mai mic preț0.04631580336761331,2025-03-04

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereSuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.