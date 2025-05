QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

NumeQTUM

PozițieNo.185

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)55.00%

Ofertă află în circulație105,664,907.5

Ofertă maximă107,822,406

Ofertă totală107,822,406

Rată de circulație0.9799%

Data emiterii2017-03-16 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată0.38 USDT

Maxim dintotdeauna106.8759994506836,2018-01-07

Cel mai mic preț0.770017723731,2020-03-13

Lanț de blocuri publicQTUM

IntroducereDesigned with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.