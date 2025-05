PUNDIX

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

NumePUNDIX

PozițieNo.297

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)191.78%

Ofertă află în circulație258,386,541.0999244

Ofertă maximă258,526,640

Ofertă totală258,386,541.0999244

Rată de circulație0.9994%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna7.13592656,2021-04-09

Cel mai mic preț0.21487481482968304,2025-04-07

Lanț de blocuri publicETH

IntroducerePundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.