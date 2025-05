PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

NumePI

PozițieNo.28

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0014%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)2.29%

Ofertă află în circulație7,270,911,544.141

Ofertă maximă100,000,000,000

Ofertă totală100,000,000,000

Rată de circulație0.0727%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.9816444104522235,2025-02-26

Cel mai mic preț0.40123967836094104,2025-04-05

Lanț de blocuri publicPINETWORK

Sector

Rețele sociale

