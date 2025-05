PAXG

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

NumePAXG

PozițieNo.81

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0002%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)18,429.27%

Ofertă află în circulație239,690.58

Ofertă maximă∞

Ofertă totală239,690.58

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna3520.3451067525675,2025-04-22

Cel mai mic preț1387.97650287,2019-10-26

Lanț de blocuri publicETH

IntroducerePax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.