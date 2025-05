OMI

The OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.

NumeOMI

PozițieNo.492

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.00%

Ofertă află în circulație275,000,712,307.75726

Ofertă maximă0

Ofertă totală305,281,922,855.64703

Rată de circulație%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.00303461855707369,2022-04-05

Cel mai mic preț0.000188653261943941,2025-05-03

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereThe OMI token is an in-app utility token intended for use in the VeVe app. Using/holding OMI will grant token holders and VeVe Collectors various perks, rewards, and advantages within the ecosystem.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.