OFN

Openfabric AI is a decentralized Layer 1 AI protocol for building and connecting AI applications where we have harnessed the power of blockchain, advanced cryptography, and novel infrastructure to create a new foundation for AI apps. In our ecosystem, everyone has quick, easy, low-cost, and hassle-free access to powerful AIs.

NumeOFN

PozițieNo.1278

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)0.09%

Ofertă află în circulație174,845,224.21804586

Ofertă maximă500,000,000

Ofertă totală500,000,000

Rată de circulație0.3496%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna0.9082576116204563,2024-03-14

Cel mai mic preț0.028931696762974607,2025-03-11

Lanț de blocuri publicBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.