M

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

NumeM

PozițieNo.44

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață0.0005%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1.05%

Ofertă află în circulație1,039,501,066

Ofertă maximă10,000,000,000

Ofertă totală5,264,317,858.42

Rată de circulație0.1039%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna2.9597770942123245,2025-09-18

Cel mai mic preț0.03524461750801544,2025-07-03

Lanț de blocuri publicMEMECORE

IntroducereMemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.

MEXC este cel mai simplu mod de a intra în lumea cripto. Explorează cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede din lume pentru a cumpăra, tranzacționa și câștiga criptomonede. Tranzacționează Bitcoin BTC, Ethereum ETH și peste 3.000 de criptomonede alternative.MEXC este cel mai simplu mod de a intra în lumea cripto. Explorează cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede din lume pentru a cumpăra, tranzacționa și câștiga criptomonede. Tranzacționează Bitcoin BTC, Ethereum ETH și peste 3.000 de criptomonede alternative.
Căutare
Favorite
M/USDT
MemeCore
----
--
Maxim 24 h
--
Minim 24 h
--
Volum 24 h (M)
--
Sumă 24 h (USDT)
--
Diagramă
Info
Registru de ordine
Tranzacții de piață
Registru de ordine
Tranzacții de piață
Registru de ordine
Tranzacții de piață
Tranzacții de piață
Spot
Ordine deschise（0）
Istoric ordine
Istoric de tranzacționare
Poziții deschise (0)
MEXC este cel mai simplu mod de a intra în lumea cripto. Explorează cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede din lume pentru a cumpăra, tranzacționa și câștiga criptomonede. Tranzacționează Bitcoin BTC, Ethereum ETH și peste 3.000 de criptomonede alternative.MEXC este cel mai simplu mod de a intra în lumea cripto. Explorează cea mai importantă platformă de schimb de criptomonede din lume pentru a cumpăra, tranzacționa și câștiga criptomonede. Tranzacționează Bitcoin BTC, Ethereum ETH și peste 3.000 de criptomonede alternative.
M/USDT
--
--
‎--
Maxim 24 h
--
Minim 24 h
--
Volum 24 h (M)
--
Sumă 24 h (USDT)
--
Diagramă
Registru de ordine
Tranzacții de piață
Info
Ordine deschise（0）
Istoric ordine
Istoric de tranzacționare
Poziții deschise (0)
Loading...