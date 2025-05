MLN

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

NumeMLN

PozițieNo.739

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)1,616.50%

Ofertă află în circulație2,967,315.06865754

Ofertă maximă∞

Ofertă totală2,967,934.68432946

Rată de circulație%

Data emiterii2020-07-03 00:00:00

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna270.0450134277344,2018-01-04

Cel mai mic preț1.79671464105,2020-03-13

Lanț de blocuri publicETH

