MAT

Matchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

NumeMAT

PozițieNo.1349

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)133.51%

Ofertă află în circulație7,230,000

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală40,000,000

Rată de circulație0.0723%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna6.672668572600626,2025-06-19

Cel mai mic preț0.5976657220031634,2025-06-26

Lanț de blocuri publicBSC

IntroducereMatchain is an AI high-performance BNB Layer 2 focused on identity and data sovereignty onboarding hundreds of millions of non-crypto users via simple UX—starting with Paris Saint Germain’s 550 million fans—through MatchID (AI-powered decentralized identity), MatchHUB (easy-to-use onboarding app), and global brand partnerships, while capturing and monetizing users and data at scale.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.