LQTY

Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

NumeLQTY

PozițieNo.444

Capitalizare de piață$0.00

Capitalizare de piață complet diluată$0.00

Cotă de piață%

Volum de tranzacționare/capitalizare de piață (24 h)20.66%

Ofertă află în circulație94,986,990.29447536

Ofertă maximă100,000,000

Ofertă totală100,000,000

Rată de circulație0.9498%

Data emiterii--

Prețul la care activul a fost emis pentru prima dată--

Maxim dintotdeauna62.974752516289335,2021-11-16

Cel mai mic preț0.4336891936927399,2025-04-08

Lanț de blocuri publicETH

IntroducereLiquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

Sector

Rețele sociale

etfindex:mc_etfindex_sourceDeclarație de declinare a responsabilității: Datele sunt furnizate de cmc și nu trebuie considerate drept consultanță pentru investiții.